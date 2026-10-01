«Коммерсантъ» открывает обучение нового потока Академии журналистики
Издательский дом «Коммерсантъ» провел деловой бранч, приуроченный к завершению отбора новых слушателей и началу обучения в Академии журналистики «Ъ». Занятия начнутся 5 октября и продлятся до 11 декабря. Обучение посвящено технологической журналистике: работе с нейросетями, искусственным интеллектом и продвинутым анализом данных.
Руководитель Академии журналистики «Ъ» Иван Сухов
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский отметил, что главная идея Академии — не просто рассказывать, как стать журналистом, а открыть «Коммерсантъ» изнутри, связывая практику с теорией. По его словам, новый сезон сделает упор на IT-трек: обществу нужны журналисты, которые объяснят, как технологии влияют на экономику и жизнь людей.
Руководитель Академии журналистики «Ъ» Иван Сухов сообщил, что программа стала более практико-ориентированной: аудиторная часть сокращена до шести недель, расширен список подразделений для стажировок, а слушатели впервые выпустят приложение к газете «Коммерсантъ» с собственными материалами.
ИД «Коммерсантъ» реализует проект при поддержке Минцифры совместно с Финансовым университетом. Генеральный партнер программы — «Авито». Партнерскую поддержку также оказывают Cloud.ru (технологический партнер) и АО «Лаборатория Касперского» (экспертный партнер). По окончании обучения выпускники получат сертификаты Академии журналистики «Ъ» и удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский в августе 2026 года отмечал, что сотрудничество с RUTUBE позволит «выйти за рамки традиционного делового интервью», привлечь блогеров и новую аудиторию. В 2025 году ИД «Коммерсантъ» и РЭУ им. Г. В. Плеханова договорились о сотрудничестве для разработки совместных образовательных программ и организации практик для студентов, чтобы сократить дефицит кадров в отрасли.
Академия журналистики «Ъ» была создана в 2013 году, но проект приостановили из-за пандемии, а затем воссоздали в обновленном формате летом 2025 года. В декабре 2025 года слушатели пилотного потока Академии журналистики «Ъ» получили сертификаты об успешном прохождении курса, а также документ государственного образца о повышении квалификации благодаря партнерству с Финансовым университетом.