«Коммерсантъ» открывает обучение нового потока Академии журналистики

Издательский дом «Коммерсантъ» провел деловой бранч, приуроченный к завершению отбора новых слушателей и началу обучения в Академии журналистики «Ъ». Занятия начнутся 5 октября и продлятся до 11 декабря. Обучение посвящено технологической журналистике: работе с нейросетями, искусственным интеллектом и продвинутым анализом данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель Академии журналистики «Ъ» Иван Сухов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Руководитель Академии журналистики «Ъ» Иван Сухов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский отметил, что главная идея Академии — не просто рассказывать, как стать журналистом, а открыть «Коммерсантъ» изнутри, связывая практику с теорией. По его словам, новый сезон сделает упор на IT-трек: обществу нужны журналисты, которые объяснят, как технологии влияют на экономику и жизнь людей.

Руководитель Академии журналистики «Ъ» Иван Сухов сообщил, что программа стала более практико-ориентированной: аудиторная часть сокращена до шести недель, расширен список подразделений для стажировок, а слушатели впервые выпустят приложение к газете «Коммерсантъ» с собственными материалами.

ИД «Коммерсантъ» реализует проект при поддержке Минцифры совместно с Финансовым университетом. Генеральный партнер программы — «Авито». Партнерскую поддержку также оказывают Cloud.ru (технологический партнер) и АО «Лаборатория Касперского» (экспертный партнер). По окончании обучения выпускники получат сертификаты Академии журналистики «Ъ» и удостоверения о повышении квалификации государственного образца.