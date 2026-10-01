Черноземье 01.10.2026, 18:01 Официальные курсы валют ЦБ на 2 октября Австралийский доллар 57,8472 Английский фунт 110,5915 Белорусский рубль 27,7014 Гонконгский доллар* 10,6065 Дирхам ОАЭ 22,6672 Доллар США 83,2454 Евро 94,5252 Индийская рупия** 86,7206 Казахстанский тенге** 18,8825 Канадский доллар 58,6731 Китайский юань 12,4028 СДР 113,1929 Сингапурский доллар 65,0761 Турецкая лира* 16,9978 Украинская гривна* 18,5678 Шведская крона* 83,4218 Швейцарский франк 99,6593 Японская иена** 52,6370 *За 10. **За 100.