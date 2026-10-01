Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 2 октября

Австралийский доллар 57,8472
Английский фунт 110,5915
Белорусский рубль 27,7014
Гонконгский доллар* 10,6065
Дирхам ОАЭ 22,6672
Доллар США 83,2454
Евро 94,5252
Индийская рупия** 86,7206
Казахстанский тенге** 18,8825
Канадский доллар 58,6731
Китайский юань 12,4028
СДР 113,1929
Сингапурский доллар 65,0761
Турецкая лира* 16,9978
Украинская гривна* 18,5678
Шведская крона* 83,4218
Швейцарский франк 99,6593
Японская иена** 52,6370

*За 10. **За 100.