The Times: в новой постановке Шекспира короля Ричарда II сыграет Элизабет Дебики

Главную роль в шекспировской пьесе «Трагедия короля Ричарда II» в постановке Королевской шекспировской труппы впервые сыграет женщина. Об этом сообщает The Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элизабет Дебики

Фото: Henry Nicholls / Reuters Элизабет Дебики

Фото: Henry Nicholls / Reuters

На роль в постановке, которая выйдет в следующем году в родном городе Шекспира Стратфорде-на-Эйвоне, ее режиссер Дэниел Дэггер выбрал австралийскую актрису Элизабет Дебики. Госпожа Дебики получила всемирную известность, сыграв принцессу Диану в сериале «Корона». За эту роль актриса получила в 2024 году «Золотой глобус», а также премию «Эмми».

В 1995 году в постановке «Ричарда II» Национального театра в Лондоне главную роль также играла женщина — Фиона Шоу (Петуния Дурсль в франшизе о Гарри Поттере и Кэролин Мартенс в сериале «Убивая Еву»).

Ричард II, король Англии с 1377 по 1399 годы, взошел на престол в десятилетнем возрасте, проявил себя слабым и деспотичным монархом и был низложен, став последним из династии Плантагенетов. Он умер в заточении в 1400 году.

Женщины неоднократно играли шекспировских персонажей-мужчин. Сара Бернар играла в свое время Гамлета, а лауреат «Оскара» Гленда Джексон сыграла и Гамлета и, в возрасте 80 лет, короля Лира.

Андрей Келекеев