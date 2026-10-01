Главы других государств допускают «достаточно истеричные» высказывания в адрес России, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что Москва никому в Европе не угрожает.

«Президент неоднократно говорил, что Россия никому, никоим образом в Европе не угрожает. Потому что у нас просто с Европой нет никаких проблем. Да, плохо, что у нас нет диалога, Европа от него отказалась», — сказал господин Песков.

Пресс-секретарь президента также выразил сожаление, что у России нет диалога с Европой. По его словам, это «очень плохо», что европейские политики не понимают важность общения в период большого количества противоречий и конфронтации. Господин Песков призвал их «обуздать свои эмоции и не предаваться такой антироссийской истерике».