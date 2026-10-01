Бывший корпус АГУ и 150 га земли в Астраханской области ищут инвесторов

В Астраханской области ищут инвесторов для реконструкции старинных домов и застройки пустующих участков. Восстановление объектов культурного наследия и вовлечение в оборот неиспользуемого федерального имущества обсудили на встрече председателя регионального правительства Дениса Афанасьева с представителями ДОМ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

На торги выставлен комплекс в Трусовском районе на ул. Коновалова, 2. По этому адресу расположен бывший корпус №5 Астраханского государственного университета. В лот входит здание площадью 6,2 тыс. кв. м и участок 2,33 га. Локация и функциональная зона позволяют рассматривать развитие образовательных, культурных, спортивных и общественных проектов, указано на портале ДОМ.РФ. Начальная цена торгов 68 млн руб. Торги состоятся 30 октября.

Приволжском районе продают землю площадью около 150 га. Территория находится в 12 км от центра Астрахани на участке Мошаикский. В лот входит три участка под малоэтажную и среднеэтажную застройку на 764 тыс. кв. м. Начальная цена аукциона составляет 580,6 млн руб. Торги проведут 9 октября, прием заявок завершится 5-го числа.

Нина Шевченко