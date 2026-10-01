Мирошник: более 9 тыс. мирных жителей погибли от ударов ВСУ с февраля 2022 года
Более 9 тыс. мирных жителей России погибли и свыше 34,5 тыс. пострадали от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на брифинге по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека. По его словам, каждую неделю число пострадавших увеличивается на 400-500 человек.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
«Произошел катастрофический рост преднамеренных ударов украинских формирований по детям. С начала только этого года уже пострадали 456 детей, из которых 70 погибли»,— сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).
Господин Мирошник добавил, что в январе среди пострадавших мирных жителей было 19 детей, а в августе их число выросло до 101 ребенка. Число пострадавших от ударов ВСУ за август составило 1 842 человека, 231 человек из них погиб. По его словам, количество пострадавших выросло почти в пять раз с начала года.
Озвученная оценка относится к потерям среди мирных жителей на территории России, включая приграничные регионы. В предыдущих сводках МИД РФ речь шла о последствиях ударов по гражданской инфраструктуре, а число погибших и раненых приводилось вместе с количеством выпущенных боеприпасов.
В апреле 2025 года МИД сообщал о 6 715 погибших и 14 287 пострадавших с конца февраля 2022 года; отдельно за январь—март того же года назывались 292 погибших и 1 197 раненых. В феврале 2026 года Родион Мирошник говорил уже о 8 тыс. погибших за время конфликта, то есть нынешняя цифра продолжает публиковавшийся ведомством накопительный подсчет.