Мирошник: более 9 тыс. мирных жителей погибли от ударов ВСУ с февраля 2022 года

Более 9 тыс. мирных жителей России погибли и свыше 34,5 тыс. пострадали от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на брифинге по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека. По его словам, каждую неделю число пострадавших увеличивается на 400-500 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Произошел катастрофический рост преднамеренных ударов украинских формирований по детям. С начала только этого года уже пострадали 456 детей, из которых 70 погибли»,— сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Господин Мирошник добавил, что в январе среди пострадавших мирных жителей было 19 детей, а в августе их число выросло до 101 ребенка. Число пострадавших от ударов ВСУ за август составило 1 842 человека, 231 человек из них погиб. По его словам, количество пострадавших выросло почти в пять раз с начала года.