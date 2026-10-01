«Черкизово» выплатит дивиденды за первое полугодие
«Черкизово» выплатит дивиденды за I полугодие в размере 120,19 руб. на акцию
Акционеры «Черкизово» утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2026 года. Их размер составит 120,19 руб. на акцию.
Как указано в сообщении компании, реестр лиц с правом на дивиденды закроется 11 октября. Профессиональные участники рынка и номинальные держатели должны получить выплату не позднее 23 октября, остальные — не позднее 16 ноября.
Дивидендная политика «Черкизово» предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли каждые полгода. В 2025 году компания не распределяла средства на дивиденды по итогам первого полугодия, выплатив по 229,37 руб. на акцию по итогам всего года. Чистая прибыль группы за первые шесть месяцев 2026-го составила 12,9 млрд руб. (+192,8%).
Дивидендная политика «Черкизово» предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по итогам года и первого полугодия. Поэтому промежуточные дивиденды привязаны к финансовому результату за январь—июнь. Однако размер выплаты на одну акцию сам по себе не показывает точную долю распределенной прибыли без данных об общем объеме начислений и числе акций.
По размеру на акцию выплата за первое полугодие 2026 года (120,19 руб.) почти совпала с промежуточными дивидендами за первое полугодие 2023 года (118,43 руб.), но оказалась ниже выплаты за первое полугодие 2024 года (142,11 руб.). По итогам первого полугодия 2024 года общий объем начисленных дивидендов составлял 6 млрд руб.