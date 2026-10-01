«Черкизово» выплатит дивиденды за первое полугодие

Акционеры «Черкизово» утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2026 года. Их размер составит 120,19 руб. на акцию.

Как указано в сообщении компании, реестр лиц с правом на дивиденды закроется 11 октября. Профессиональные участники рынка и номинальные держатели должны получить выплату не позднее 23 октября, остальные — не позднее 16 ноября.

Дивидендная политика «Черкизово» предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли каждые полгода. В 2025 году компания не распределяла средства на дивиденды по итогам первого полугодия, выплатив по 229,37 руб. на акцию по итогам всего года. Чистая прибыль группы за первые шесть месяцев 2026-го составила 12,9 млрд руб. (+192,8%).