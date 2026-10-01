Алжир ввел смертную казнь за поджог лесов и похищение детей

Парламент Алжира большинством голосов одобрил поправку к уголовному кодексу, распространяющую применение смертной казни к поджигателям лесов и похитителям детей. Об этом сообщает Al Jazeera.

К смертной казни можно будет приговаривать тех, кто умышленно поджигает леса и поля, а также уничтожает государственную и частную собственность по поручению иностранных субъектов. То же наказание предусмотрено для тех, кто совершает это с целью подрыва общественной безопасности и порядка, национального единства или экономической и экологической стабильности. Похитителей детей будут казнить, если преступление сопровождается пытками, сексуализированным насилием или увечьями.

Поправки вступят в силу после утверждения сенатом и президентом страны.

Екатерина Наумова