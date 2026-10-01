В Казани договорились о создании рабочей группы экспертов ШОС по ИТ-преступлениям

Договоренность о создании рабочей группы экспертов по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий достигнута на 24-м заседании генеральных прокуроров государств — членов ШОС в Казани.

Первое заседание группы пройдет в следующем году в России.

В ходе заседания генпрокурор России Александр Гуцан также отметил, что в последнее время количество деструктивного контента заметно возросло. По требованию прокуроров такая информация в интернете оперативно блокируется. По его словам, в текущем году доступ ограничен более чем к 700 соответствующим ресурсам.

«Во многом это связано с подрывной деятельностью украинских спецслужб и их пособников. Используя шантаж и угрозы, они склоняют подростков к совершению террористических актов и диверсий, снабжают инструкциями по изготовлению взрывных устройств», — отметил господин Гуцан.

В завершение встречи участники подписали также итоговый протокол. Документ предусматривает активизацию международного сотрудничества в сфере защиты традиционных семейных ценностей и профилактики распространения противоправного контента среди несовершеннолетних, а также обмен информацией, лучшими практиками и результатами правоприменительной деятельности по выявлению, пресечению и предупреждению распространения в сети материалов, наносящих вред несовершеннолетним.

Стороны также условились укреплять взаимодействие между учебными, научно-образовательными и научно-практическими организациями прокуратур государств — членов ШОС и запланировали совместные мероприятия по обмену опытом и выработке эффективных мер по обеспечению безопасной информационной среды для несовершеннолетних. Следующее заседание генеральных прокуроров стран ШОС состоится в 2027 году в Узбекистане.

Влас Северин