Погрузка на ГЖД сократилась на 9,7% за три квартала

Погрузка на Горьковской железной дороге (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») за девять месяцев 2026 года сократилась по сравнению с тремя кварталами прошлого года на 9,7% — до 17,6 млн т. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Наибольшее снижение наблюдалось в погрузке черных металлов: она сократилась на 26,7% — до 983 тыс. т. Погрузка нефти и нефтепродуктов снизилась на 14,5% — до 6,4 млн т, промышленного сырья и формовочных материалов — на 13,8% (до 885,7 тыс. т).

При этом погрузка зерна увеличилась в 1,5 раза и составила 406,3 тыс. т, лесных грузов — на 5,5% (1,9 млн т), лома черных металлов — на 1,4% (319,8 тыс. т).

Владимир Зубарев