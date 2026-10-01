Генпрокуратура установила правила надзора за профилактикой среди трудных подростков

Генеральная прокуратура России установила порядок надзора за работой системы профилактики и воспитания трудных подростков. Об этом на 24-м заседании генеральных прокуроров государств — членов ШОС в Казани заявил генпрокурор России Александр Гуцан, передает ТАСС.

Генпрокурор России отметил, что борьба с деструктивным влиянием, в том числе в интернете, не должна сводиться только к запретам.

Господин Гуцан напомнил, что профилактикой занимаются комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительные органы, опека, соцзащита, образование, здравоохранение, молодежные и детские организации. Прокуроры контролируют их работу в формах и направлениях, закрепленных ведомственным приказом. В ходе проверок пресекаются нарушения при индивидуальной профилактической работе с подростками и их родителями, а также при организации учебы и досуга.

Влас Северин