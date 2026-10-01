Die Welt: 13 стран ЕС призвали Еврокомиссию упростить законы

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический смысл «регуляторной паузы» — не только остановить подготовку новых требований, но и заменить часть действующих процедур более простыми. Один из таких механизмов — отказ от удержания налогов с дивидендов, роялти и процентов по внутриевропейским платежам: компаниям не пришлось бы затем доказывать право на возврат удержанных сумм, что ускорило бы движение средств и снизило издержки бизнеса.

Отдельный резерв для сокращения нагрузки — отчетность международных групп. Еврокомиссия предлагала уменьшить дублирование сведений, которые компании подают налоговым органам разных стран, а в 2025 году пакет Simplification Omnibus предусматривал повысить порог обязательной отчетности до 1 тыс. сотрудников, временно отказаться от отраслевых стандартов и сократить число раскрываемых показателей.

По оценке Еврокомиссии, налоговые изменения могли бы сэкономить бизнесу около €8 млрд в год. Для реализации такого подхода потребуется не общий призыв к дерегулированию, а пересмотр конкретных требований и закрепление новых порогов, исключений и единых правил в законодательстве ЕС.