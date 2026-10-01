Die Welt: 13 стран ЕС призвали Еврокомиссию упростить законы
Правительства 13 стран Евросоюза призвали Еврокомиссию взять «регуляторную паузу» и вместо принятия новых законов перепроверить действующие нормы. Письмо есть в распоряжении Die Welt.
Инициатор обращения — Австрия. Ее поддержали Германия, Польша, Чехия, Дания, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Словения, Венгрия, Италия и Португалия. В документе предлагается объявить «год внедрения и консолидации», когда приоритетом станет проверка законодательства ЕС, а не разработка новых директив. Авторы письма назвали меру «генеральной уборкой в законодательстве».
Правительства стран ЕС предлагают упростить или отменить часть действующих законов, чтобы снизить бюрократическую нагрузку на европейские компании и повысить конкурентоспособность экономики ЕС. За 2025 год Еврокомиссия утвердила 123 директивы и распоряжения и выпустила свыше 1 тыс. технических правовых актов, отмечает Die Welt.
Практический смысл «регуляторной паузы» — не только остановить подготовку новых требований, но и заменить часть действующих процедур более простыми. Один из таких механизмов — отказ от удержания налогов с дивидендов, роялти и процентов по внутриевропейским платежам: компаниям не пришлось бы затем доказывать право на возврат удержанных сумм, что ускорило бы движение средств и снизило издержки бизнеса.
Отдельный резерв для сокращения нагрузки — отчетность международных групп. Еврокомиссия предлагала уменьшить дублирование сведений, которые компании подают налоговым органам разных стран, а в 2025 году пакет Simplification Omnibus предусматривал повысить порог обязательной отчетности до 1 тыс. сотрудников, временно отказаться от отраслевых стандартов и сократить число раскрываемых показателей.
По оценке Еврокомиссии, налоговые изменения могли бы сэкономить бизнесу около €8 млрд в год. Для реализации такого подхода потребуется не общий призыв к дерегулированию, а пересмотр конкретных требований и закрепление новых порогов, исключений и единых правил в законодательстве ЕС.