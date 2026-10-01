YLE: 20 финских парламентариев заявили о проникновении посторонних в их дома
Финская полиция начала расследование серии незаконных проникновений в дома примерно 20 депутатов национального парламента. Об этом сообщает национальная телерадиокомпания YLE. Полиции оказывает содействие Национальное бюро расследований страны.
Спикер финского парламента Юсси Халла-ахо
Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters
Как утверждает YLE со ссылкой на спикера парламента Юсси Халла-ахо, с середины недели «значительное» число депутатов, включая вице-спикера Паулу Рисикко, обнаружили следы проникновения в свои дома. По их словам, непосредственных следов взлома не было. Кто-то говорил об оставленной открытой двери, кто-то — о включенном свете, в то время как его точно выключали перед уходом.
По словам Юсси Халла-ахо, следы могли быть оставлены преднамеренно, чтобы указать на то, что в домах побывали посторонние. Более того, как отметил спикер, существуют «общие признаки» проникновения. Он не раскрыл подробности, отметив, что это было бы «неразумно» в условиях продолжающегося расследования. Жалобы поступили от депутатов, мужчин и женщин, представляющих разные партии.
Ситуацию уже прокомментировал президент страны Александр Стубб. Он назвал любое нападение на парламентария «нападением на демократию» и сообщил, что, по его сведениям, в скором времени парламент выступит с более детальной информацией по сложившейся ситуации.