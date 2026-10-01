YLE: 20 финских парламентариев заявили о проникновении посторонних в их дома

Финская полиция начала расследование серии незаконных проникновений в дома примерно 20 депутатов национального парламента. Об этом сообщает национальная телерадиокомпания YLE. Полиции оказывает содействие Национальное бюро расследований страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер финского парламента Юсси Халла-ахо

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters Спикер финского парламента Юсси Халла-ахо

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

Как утверждает YLE со ссылкой на спикера парламента Юсси Халла-ахо, с середины недели «значительное» число депутатов, включая вице-спикера Паулу Рисикко, обнаружили следы проникновения в свои дома. По их словам, непосредственных следов взлома не было. Кто-то говорил об оставленной открытой двери, кто-то — о включенном свете, в то время как его точно выключали перед уходом.

По словам Юсси Халла-ахо, следы могли быть оставлены преднамеренно, чтобы указать на то, что в домах побывали посторонние. Более того, как отметил спикер, существуют «общие признаки» проникновения. Он не раскрыл подробности, отметив, что это было бы «неразумно» в условиях продолжающегося расследования. Жалобы поступили от депутатов, мужчин и женщин, представляющих разные партии.

Ситуацию уже прокомментировал президент страны Александр Стубб. Он назвал любое нападение на парламентария «нападением на демократию» и сообщил, что, по его сведениям, в скором времени парламент выступит с более детальной информацией по сложившейся ситуации.

Андрей Келекеев