В Татарстане разоблачили группу теневых банкиров

В Татарстане задержали четырех участников организованной группы, подозреваемых в нелегальной банковской деятельности. Они незаконно заработали 79 млн руб., сообщила пресс-служба МВД по республике.

По данным следствия, с начала 2022 года они работали в Казани без регистрации и лицензии. Участники группы помогали юридическим лицам обналичивать деньги. Средства поступали на счета подконтрольных компаний, затем выводились через аффилированные организации и возвращались заказчикам за вычетом комиссии в 17%. Для операций использовались реквизиты более 10 организаций.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Предполагаемая организаторша заключена под стражу, остальные фигуранты находятся под запретом определенных действий.

Анна Кайдалова