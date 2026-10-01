Экс-президент Республики Сербской Плавшич умерла в 96 лет

Бывшая президент Республики Сербской Биляна Плавшич, осужденная за военные преступления, скончалась в возрасте 96 лет. О ее смерти сообщило сербское телевидение. Похороны должны состояться в Баня-Луке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшая президент Республики Сербской Биляна Плавшич

Фото: Reuters Бывшая президент Республики Сербской Биляна Плавшич

Фото: Reuters

Биляна Плавшич родилась 7 июля 1930 года в Тузле. До начала политической карьеры она занималась естественными науками и была заведующей кафедрой биологии в университете в Сараево. В 1996 году, спустя шесть лет после прихода в политику, Биляна Плавшич была избрана президентом Республики Сербской. Эту должность она занимала вплоть до 1998 года.

Занимая руководящие должности во время Боснийской войны в 1992–1995 годах, Биляна Плавшич была обвинена в 2000 году Гаагским судом в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Спустя год она сдалась трибуналу.

Ее приговорили к 11 годам лишения свободы, но, отбыв лишь две трети срока, госпожа Плавшич вышла на свободу. Она признала вину по одному из пунктов обвинения. В обмен на это все остальные пункты были сняты. Впоследствии она отказалась от своего признания.

После выхода из тюрьмы в 2009 году Биляна Плавшич больше не занималась политической деятельностью. На тот момент ей было 72 года. Последние годы она проживала в Белграде.