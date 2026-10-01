Двое крымчан получили сроки по делам о госизмене

Верховный суд Крыма приговорил двух жителей полуострова, обвиняемых в государственной измене (ст. 275 УК РФ), к 16 и 18 годам колонии строгого режима. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе суда.

Первый приговор был вынесен жителю курортного поселка Симеиз, расположенного под Ялтой. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат гостайну.

Как заявили в пресс-службе, 33-летний мужчина был противником боевых действий на Украине. На этой почве он связался с представителем ГУР Минобороны Украины и договорился о сотрудничестве. Во время рабочей поездки в Севастополь он сфотографировал один из военных кораблей Черноморского флота, после чего передал информацию неприятелю. После этого его задержали сотрудники ФСБ.

Помимо срока, суд назначил ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 10 месяцев после отбывания основного наказания.

Другой приговор по этой же статье УК в Верховном суде Крыма огласили 38-летнему жителю Симферополя — за предназначавшуюся украинской разведке съемку одной из воинских частей и военного госпиталя. «Я снял видео, как моя машина стоит возле военного госпиталя, соответственно, снял территорию военного госпиталя с фасадом. Затем переслал данные»,— говорит подсудимый на кадрах, распространенных ФСБ. Мужчина также признался, что был противником действий России на Украине.

Суд назначил ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 10 месяцев после отбывания основного срока.

Александр Дремлюгин, Симферополь