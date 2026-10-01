Песков: любые попытки давления на Калининградскую область неприемлемы
Агрессивная риторика в адрес Калининградской области со стороны стран Европы не должна доминировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указал, что Москва не допустит, чтобы кто-то посягал на ее территорию.
«Сейчас просто, поскольку идет такая достаточно оголтелая милитаризация Европы, то, конечно, нам нужно заранее сформулировать свою позицию и подчеркнуть, что для нас это неотъемлемая часть РФ, и любые попытки как-то давить на этот регион, они неприемлемы»,— сказал Дмитрий Песков «Известиям».
Ранее помощник президента России Дмитрий Патрушев сообщил, что Владимир Путин дал поручения по обеспечению безопасности Калининградской области. Господин Песков пояснил, что на повестке дня стоит «тема специального энергообеспечения, обеспечения продуктами, обеспечения беспрепятственного проезда пассажиров на поездах и так далее».
Бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус в январе сообщал, что у стран НАТО есть сценарий блокады Калининградской области, который они готовы реализовать в случае прямого военного столкновения с Россией. Российская сторона неоднократно заявляла, что не планирует нападать на европейские страны. Одновременно власти европейских стран заявляют об усилении интенсивности гибридных атак, в причастности к которым подозревают Россию.
Практический смысл обеспечения устойчивости Калининградской области заключается в возможности замещать сухопутный транзит морскими поставками. В 2022 году ограничения маршрутов через Литву могли затронуть до 50% ввоза и вывоза региона. Для бесперебойного снабжения тогда оценивали потребность еще в трех—пяти паромах, а более дорогую морскую перевозку планировали компенсировать из бюджета.
Такая схема зависит не только от наличия морских маршрутов, но и от их пропускной способности: в сентябре 2022 года на грузовые паромы до Калининграда образовались очереди, после чего губернатор региона попросил перебросить на эти рейсы свободные суда из других регионов России. Топливная часть снабжения в июне 2026 года обеспечивалась морскими поставками дизеля и бензина крупными поставщиками при максимальной загрузке нефтеперерабатывающих предприятий региона.