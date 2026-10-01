Песков: любые попытки давления на Калининградскую область неприемлемы

Агрессивная риторика в адрес Калининградской области со стороны стран Европы не должна доминировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указал, что Москва не допустит, чтобы кто-то посягал на ее территорию.

«Сейчас просто, поскольку идет такая достаточно оголтелая милитаризация Европы, то, конечно, нам нужно заранее сформулировать свою позицию и подчеркнуть, что для нас это неотъемлемая часть РФ, и любые попытки как-то давить на этот регион, они неприемлемы»,— сказал Дмитрий Песков «Известиям».

Ранее помощник президента России Дмитрий Патрушев сообщил, что Владимир Путин дал поручения по обеспечению безопасности Калининградской области. Господин Песков пояснил, что на повестке дня стоит «тема специального энергообеспечения, обеспечения продуктами, обеспечения беспрепятственного проезда пассажиров на поездах и так далее».

Бывший замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус в январе сообщал, что у стран НАТО есть сценарий блокады Калининградской области, который они готовы реализовать в случае прямого военного столкновения с Россией. Российская сторона неоднократно заявляла, что не планирует нападать на европейские страны. Одновременно власти европейских стран заявляют об усилении интенсивности гибридных атак, в причастности к которым подозревают Россию.