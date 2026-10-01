Глава СКР запросил доклад по делу о нарушении прав жильцов дома в Ульяновске

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах по защите прав жильцов многоквартирного дома в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

По информации ведомства, жильцы многоквартирного дома на ул. Александра Невского обратились по вопросу нарушения их прав. В здании 2023 года постройки установлено неисправное лифтовое оборудование, которое регулярно выходит из строя. В мае этого года его функционирование было полностью прекращено. Граждане, среди которых многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры, испытывают значительные трудности при подъеме на верхние этажи.

Ранее ситуация освещалась в СМИ, Александр Бастрыкин ставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СКР по Ульяновской области неоднократно возбуждались уголовные дела. Впоследствии данные процессуальные решения были отменены надзорным органом. Следственным управлением вновь возбуждено уголовное дело.

Руфия Кутляева