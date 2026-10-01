На строительство и оснащение четырех объектов культуры в Татарстане из бюджета республики направят 229,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На строительство четырех объектов культуры в Татарстане направят 229,7 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На строительство четырех объектов культуры в Татарстане направят 229,7 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Самым дорогим объектом станет сельский дом культуры на 100 мест в деревне Урумширма — стоимость работ составит 95,3 млн руб.

На строительство зрительного зала на 400 мест для районного дома культуры в поселке Уруссу предусмотрено 44,5 млн руб. Строительство сельского клуба на 100 мест в селе Тюрнясево с приобретением мебели, оборудования и инвентаря обойдется в 90 млн руб.

Завершить работы и ввести объекты в эксплуатацию планируется до декабря следующего года. Заказчиками выступают ГБУ «Главстрой РТ» и ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Анна Кайдалова