Срок собрали на дороге

Мосгорсуд утвердил приговор бывшему заместителю министра транспорта РФ Владимиру Токареву. Он получил восемь лет колонии за растрату в бытность топ-менеджером ООО «Спецтрансстрой» более 400 млн руб. при реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае. Защита настаивала на отсутствии у подзащитного полномочий по ценообразованию и приемке работ, а также на фактическом вводе участка в эксплуатацию, но апелляционную инстанцию не убедила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замминистра транспорта России Владимир Токарев

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Бывший замминистра транспорта России Владимир Токарев

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жалобы защиты Владимира Токарева апелляционная инстанция Мосгорсуда рассмотрела 1 октября. В июне прошлого года Басманный райсуд Москвы признал бывшего замминистра транспорта виновным в растрате вверенного имущества, совершенной с использованием служебного положения в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначил ему восемь лет колонии общего режима.

С учетом времени, проведенного осужденным в СИЗО во время следствия и процесса (под арест фигурант попал в январе 2022 года), половину срока он уже отсидел.

Как ранее сообщал “Ъ”, уголовное дело в отношении Токарева связано с контрактом на комплексную реконструкцию участка железной дороги имени Максима Горького Котельниково—Тихорецкая—Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Заказчиком работ выступало АО «РЖДстрой» (дочерняя структура ОАО РЖД), подрядчиком — ООО «Спецтрансстрой» (СТС).

По версии следствия, Владимир Токарев, занимавший в 2016–2018 годах должность первого заместителя гендиректора СТС, способствовал заключению субподрядного договора между СТС и ООО «Главстройинвест», бенефициаром которого был Александр Иванов. В рамках этого контракта СТС перечислил субподрядчику около 723 млн руб., значительно больше суммы, необходимой для строительно-монтажных работ. Следствие установило, что участники схемы подготовили акты выполненных работ, не соответствовавшие проектно-сметной документации.

Разница между перечисленными средствами и фактической стоимостью работ составила 423 млн руб., именно эту сумму суд признал похищенной.

Изначально Токареву вменялось в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако позднее следственный департамент МВД переквалифицировал обвинение на растрату. На всех стадиях разбирательства — на следствии и в суде — экс-чиновник вину не признавал. Его сообщник Александр Иванов сначала дал признательные показания, но позднее от них отказался.

В итоге Басманный суд приговорил обоих к восьми годам колонии общего режима и солидарному взысканию 423 млн руб. в пользу потерпевшего. Процесс длился более полутора лет, материалы дела составили около ста томов.

В апелляционной жалобе защита настаивала, что спорный участок был фактически построен и введен в эксплуатацию, а доказательств корыстного умысла у Токарева в деле нет.

Адвокаты подчеркивали, что их подзащитный не отвечал за строительные работы, не устанавливал их стоимость и не участвовал в их приемке.

По версии защиты, контракт формировал гендиректор СТС, он же утверждал стоимость, а Токарев лишь применил понижающий коэффициент по указанию совета директоров.

Выступая в суде в режиме видеоконференции, Владимир Токарев обратил внимание коллегии на то, что потерпевшей стороной признана не РЖД, а обанкротившийся «Спецтрансстрой», подавший иск о возмещении 523 млн руб. Кроме того, осужденный указал на ухудшение состояния своего здоровья, в частности на наличие неизлечимого заболевания, входящего в перечень, исключающий содержание под стражей.

Тем не менее апелляционная коллегия Мосгорсуда, выслушав позиции сторон, оставила приговор без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения. После этого приговор вступил в законную силу. По данным “Ъ”, адвокаты намерены подать жалобу в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Алексей Соковнин