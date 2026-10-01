Экс-сотрудница уфимской таможни признана виновной во взяточничестве

Калининский районный суд Уфы вынес приговор бывшему главному государственному таможенному инспектору Уфимского таможенного поста. Она признана виновной в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Гузель Абдульмановой.

Как сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, в 2022 и 2023 годах осужденная незаконно получила от индивидуального предпринимателя более 180 тыс. руб. за общее покровительство при таможенном оформлении автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

По приговору суда бывшая сотрудница таможни может провести в колонии общего режима семь лет и два месяца. Также ей запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет. Кроме того, суд лишил ее классного чина гражданской службы.

Незаконно полученные денежные средства были конфискованы в пользу государства.

Олег Вахитов