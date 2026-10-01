На капитальный ремонт шести объектов культуры в Татарстане из бюджета республики направят 304,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт шести объектов культуры в Татарстане направят 304,5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ На ремонт шести объектов культуры в Татарстане направят 304,5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Самым дорогим объектом станет Петровско-Заводский сельский дом культуры в Сармановском районе — на его ремонт, приобретение мебели, оборудования и инвентаря, а также благоустройство территории предусмотрено 108,4 млн руб.

На капитальный ремонт районно-городского Дворца культуры Азнакаевского района направят 76,6 млн руб., Сухаревского сельского дома культуры в Нижнекамском районе — 72,3 млн руб., Юлтимеровского сельского дома культуры в Сармановском районе — 37,5 млн руб.

Еще 5 млн руб. направят на капитальный ремонт Ташлыкской сельской библиотеки-филиала № 33 в Нижнекамском районе и 4,9 млн руб. — на ремонт Шингальчинской сельской библиотеки-филиала № 36.

Работы должны завершить до декабря 2027 года. Заказчиком выступает «Главстрой РТ».

Анна Кайдалова