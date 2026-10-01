Суд во Львове приговорил Зинченко к пожизненному по делу об убийстве Фарион

Шевченковский районный суд Львова приговорил к пожизненному заключению 20-летнего Вячеслава Зинченко. Его обвинили в умышленном убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении оружием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Зинченко

Фото: Stringer / Reuters Вячеслав Зинченко

Фото: Stringer / Reuters

Вячеслава Зинченко обязали выплатить пять млн гривен ($110,9 тыс.) в качестве компенсации морального вреда дочери Ирины Фарион — Софии Особе. Судья заявил, что виновность Зинченко доказана в полном объеме. Сам он вину не признал. Дело Зинченко составило 30 томов, его рассмотрение продолжалось с января 2025 года. На заседании огласили записи обвиняемого, где, по данным следствия, он описывал план преступления и побега.

Нападение на Ирину Фарион было совершено 19 июля 2024 года. Ей выстрелили в голову возле дома во Львове, она умерла в больнице спустя несколько часов. Вячеслав Зинченко был задержан 25 июля в Днепре. Игорь Клименко, возглавлявший тогда МВД Украины, сообщал, что при подготовке к преступлению подозреваемый арендовал не менее трех квартир во Львове.

Ирина Фарион была депутатом Рады с 2012 по 2014 год. Она выступала за полный отказ от использования русского языка на территории Украины. В конце 2023 года Ирина Фарион сказала журналистам, что не считает украинцами военнослужащих ВСУ, которые общаются на русском языке. После этого в отношении экс-депутата возбудили уголовное дело, а «Львовский политехник» расторг с ней трудовой договор. В мае суд восстановил госпожу Фарион в должности преподавателя.