Минобрнауки сократило список олимпиад для приоритетного поступления в вузы

Минюст зарегистрировал приказ Минобрнауки об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2026-2027 учебный год. Документ сокращает с 83 до 60 список состязаний, победители которых получают право на приоритетное поступление в вуз, сообщила советник президента России Елена Ямпольская. Какие олимпиады ведомство решило убрать из перечня, она не уточнила.

По мнению Елены Ямпольской, приемная кампания в этом году в отдельных вузах прошла проблематично из-за огромного числа олимпиад, а также их победителей и призеров, конкурировавших с абитуриентами, которые получили наивысшие баллы на ЕГЭ. Она считает, что олимпиады не должны «подменять собой ЕГЭ», и призывает продумать единый формат учета их результатов при поступлении: например, начисление дополнительных баллов.

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников могут поступить на бюджет в любой вуз без вступительных испытаний (БВИ). Для этого им нужно только получить аттестат, набрав пороговые баллы на ЕГЭ. Кроме того, Минобрнауки утверждает перечень олимпиад, победители и призеры которых могут рассчитывать на разные льготы в зависимости от вуза: поступление БВИ, начисление дополнительных баллов за вступительные испытания.