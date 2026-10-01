Минобрнауки сократило список олимпиад для приоритетного поступления в вузы
Минюст зарегистрировал приказ Минобрнауки об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2026-2027 учебный год. Документ сокращает с 83 до 60 список состязаний, победители которых получают право на приоритетное поступление в вуз, сообщила советник президента России Елена Ямпольская. Какие олимпиады ведомство решило убрать из перечня, она не уточнила.
По мнению Елены Ямпольской, приемная кампания в этом году в отдельных вузах прошла проблематично из-за огромного числа олимпиад, а также их победителей и призеров, конкурировавших с абитуриентами, которые получили наивысшие баллы на ЕГЭ. Она считает, что олимпиады не должны «подменять собой ЕГЭ», и призывает продумать единый формат учета их результатов при поступлении: например, начисление дополнительных баллов.
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников могут поступить на бюджет в любой вуз без вступительных испытаний (БВИ). Для этого им нужно только получить аттестат, набрав пороговые баллы на ЕГЭ. Кроме того, Минобрнауки утверждает перечень олимпиад, победители и призеры которых могут рассчитывать на разные льготы в зависимости от вуза: поступление БВИ, начисление дополнительных баллов за вступительные испытания.
Право на льготу для победителя или призера олимпиады не сводится к одному универсальному правилу. Перечневые соревнования делятся на три уровня в зависимости от числа участников и сложности заданий. Вуз сам определяет, какие из них учитывать и какую преференцию предоставить: зачисление без вступительных испытаний, учет профильного результата как 100 баллов или 5–10 дополнительных баллов к экзаменам.
В 2024 году для олимпиад первого уровня поступление без вступительных испытаний связывалось с результатом не менее 75 баллов на ЕГЭ по профильному предмету. Для победителей и призеров олимпиад второго и третьего уровня некоторые вузы применяли аналогичную льготу либо засчитывали достижение как 100 баллов по профильному ЕГЭ, но решение о конкретной преференции принимал сам вуз.