Работник КумАПП признан одним из лучших фрезеровщиков России

Сотрудник АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП, входит в холдинг «Вертолеты России») Николай Потапов занял второе место во всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» среди фрезеровщиков. Об этом сообщают пресс-службы холдинга и конкурса.

Финал федерального этапа проходил в Удмуртии на площадке АО «Концерн "Калашников"». Претенденты на победу должны были проконтролировать качество поступившей заготовки, оценить необходимость ее доработки и изготовить деталь на станке в соответствии с конструкторской документацией.

Первое место занял местный фрезеровщик шестого разряда Александр Сельков, третье — сотрудник пермского ООО «Пром СВ» Сергей Горшков. Сотрудник КумАПП Николай Потапов работает по профессии 18 лет. На своем предприятии, отмечает пресс-служба конкурса, он признан лучшим молодым рабочим и отличником качества, а в этом году победил в конкурсе лучших фрезеровщиков Башкирии.

Победитель конкурса получит 1 млн руб., серебряный призер — 500 тыс. руб., бронзовый — 300 тыс. руб. Церемония награждения пройдет в конце года в Москве.

Конкурс «Лучший по профессии» проводит Минтруд России.

Идэль Гумеров