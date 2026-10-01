Трамп заявил об отказе Украины от мощных американских боеприпасов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Украины не стали покупать у Соединенных Штатов «очень мощные боеприпасы» из-за отсутствия нужных самолетов и другой техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«У нас есть боеприпасы, которые Зеленский отказался покупать, но это очень мощные боеприпасы. Он не стал их брать, потому что у него нет самолетов и других вещей, которые нужны для этих боеприпасов»,— сказал господин Трамп в интервью Time.

По словам президента США, последние полгода страна делает большие запасы оружия. Он добавил, что у Соединенных Штатов есть «очень мощные боеприпасы, мощнее, чем когда-либо». О каких именно боеприпасах идет речь, Дональд Трамп не пояснил.