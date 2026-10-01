Трамп заявил об отказе Украины от мощных американских боеприпасов
Трамп: Киев отказался от мощных боеприпасов из-за отсутствия нужной техники
Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Украины не стали покупать у Соединенных Штатов «очень мощные боеприпасы» из-за отсутствия нужных самолетов и другой техники.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Alex Brandon / AP
«У нас есть боеприпасы, которые Зеленский отказался покупать, но это очень мощные боеприпасы. Он не стал их брать, потому что у него нет самолетов и других вещей, которые нужны для этих боеприпасов»,— сказал господин Трамп в интервью Time.
По словам президента США, последние полгода страна делает большие запасы оружия. Он добавил, что у Соединенных Штатов есть «очень мощные боеприпасы, мощнее, чем когда-либо». О каких именно боеприпасах идет речь, Дональд Трамп не пояснил.
В сентябре 2025 года Киев запрашивал у США крылатые ракеты Tomahawk. Для них ключевым ограничением была не только сама передача ракет: в октябре сообщалось, что у Украины нет доступных пусковых установок, поскольку штатно Tomahawk запускаются с надводных кораблей и подводных лодок, а Киев, вероятно, рассчитывал на наземный запуск.
В октябре 2025 года также сообщалось, что для освоения Tomahawk требуется минимум полгода, а США не намерены обучать другие страны их применению. Поставка такой системы поэтому зависела от готовой инфраструктуры и участия американской стороны, а не сводилась к передаче боеприпасов.