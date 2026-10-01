Apple Corps выплатила по 900 тыс. фунтов дивидендов участникам The Beatles

Компания Apple Corps, основанная The Beatles в 1963 году как The Beatles Limited, отчиталась о результатах своей деятельности за 2025 год, сообщает The Times. Ее общие доходы выросли в 2025 году до 44 млн фунтов стерлингов по сравнению с 31,8 млн годом ранее. В результате участники группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр, а также вдовы Джона Леннона и Джорджа Харрисона Йоко Оно и Оливия Харрисон получили от Apple Corps по 900 тыс. фунтов стерлингов каждый в качестве дивидендов. Еще, как сообщает компания, 7,8 млн фунтов выделено для выплат гонораров господам Маккартни, Старру, Оно и Харрисон «за промо-услуги и права на имя и образ».

В компании отметили, что доходы от авторских отчислений остались стабильными, а рост в большей степени обусловлен поступлениями от лицензирования фильмов и связанных с The Beatles проектов.

Екатерина Наумова