В России предупредили о приходе американской ЧВК на «маршрут Трампа» в Армению

Контроль США над «маршрутом Трампа» в Армении может привести к появлению в республике американских ЧВК. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Алексей Шевцов. По его словам, это ставит под вопрос безопасность всего маршрута и перевозок по нему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности России Алексей Шевцов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности России Алексей Шевцов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Этот транзитный коридор должен соединить Азербайджан с его Нахичеванской автономией через армянскую территорию. Для реализации проекта США и Армения договорились создать совместную компанию, 74% акций которой достанутся Вашингтону, 26% — Еревану с возможностью увеличения доли до 49%.

«"На откуп" учреждаемой американо-армянской компании будет отдано обеспечение безопасности на всем протяжении дороги... Это может означать "заход" на территорию Армении американских ЧВК и появление в этой стране, буквально в нескольких сотнях метров от границы с Ираном, американской разведывательной, а, возможно, и иной инфраструктуры», — ответил господин Шевцов (цитата по ТАСС).

О создании транзитной зоны в августе 2025 года договорились премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Тогда же в Вашингтоне главы государств подписали декларацию о прекращении боевых действий. В рамках реализации проекта «маршрута Трампа» предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры.