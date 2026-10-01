В Кировской области возбудили дело после смерти рабочего от удара током

В Афанасьевском округе возбудили уголовное дело после гибели рабочего от удара током при проведении строительных работ. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Кировской области.

Инцидент произошел в сентябре на территории предприятия в селе Бисерово. При перемещении металлических лесов рядом с действующей воздушной линией электропередачи 50-летний рабочий получил удар электрическим током и погиб на месте.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и ответственные за обеспечение безопасности при проведении работ. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Анна Кайдалова