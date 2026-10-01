В Волгограде начали подавать тепло в учреждения социальной сферы

В Волгограде с сегодняшнего дня началась подача тепла в учреждения социальной сферы. Данная мера принята в связи с ожидаемым краткосрочным похолоданием и направлена на обеспечение комфортных условий в школах, детских садах и медицинских организациях, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде социальные учреждения начали отапливать с 1 октября

Фото: СК РФ В Волгограде социальные учреждения начали отапливать с 1 октября

Фото: СК РФ

Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы города Шафран Тепшинов. Отопление будут включать по заявкам руководителей учреждений при наличии технической возможности. При этом по нормативам подача тепла в жилые дома начинается после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней удерживается ниже +8 °C.

Готовность учреждений образования и здравоохранения к работе в зимний период составляет 100%. Источники теплоснабжения города также полностью подготовлены к подаче ресурса, а основные мероприятия по подготовке жилого фонда к зиме уже выполнены.