У челябинца забрали квартиру за фиктивную прописку иностранцев

Ленинский районный суд Челябинска признал виновным местного жителя в фиктивной постановке на учет иностранцев (ст. 322.3 УК РФ). Его оштрафовали на 500 тыс. руб., также у фигуранта конфисковали квартиру, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Суд установил, что горожанин владел пятью квартирами и в одну из них прописывал мигрантов, не собираясь на самом деле предоставлять им жилье. Всего зафиксирован 41 преступный эпизод. Местного жителя задержали сотрудники отдела дознания отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Челябинску. На время следствия на квартиру стоимостью 4,8 млн руб. наложили арест. В итоге помещение конфисковали в доход государства.

Виталина Ярховска