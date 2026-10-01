Продажи Lada в сентябре стали лучшими с начала года

В сентябре 2026 года российские дилеры реализовали 32 310 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada — это лучший месячный показатель с начала года. По сравнению с августом продажи выросли на 10,6 %, а относительно сентября 2025 года — на 9,4 %. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Лидером по объему реализации остается Lada Granta: в сентябре продано 11 798 машин, что на 5,4 % превышает августовский результат. Хорошие темпы роста демонстрирует Lada Iskra — ее продажи достигли 3 711 автомобилей, увеличившись на 12,7 % к предыдущему месяцу. Также было реализовано 5 530 машин Lada Vesta.

Особенно заметную динамику показало семейство Niva. Продажи Lada Niva Travel выросли на 25,8 % по сравнению с августом и составили 3 832 автомобиля. Еще более существенный рост зафиксирован у Lada Niva Legend — ее тираж достиг 4 148 машин, что на 79,3 % больше августовского показателя.

Кроме того, в сентябре реализовано 2 428 пассажирских автомобилей и 585 фургонов Lada Largus.

По итогам девяти месяцев 2026 года объем продаж Lada составил 244 626 автомобилей — это на 0,4 % выше результата за аналогичный период прошлого года.

Георгий Портнов