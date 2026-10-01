Мошенники похитили 3,8 млн рублей у нижегородки под предлогом инвестиций

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению жительницы Шахуньи, у которой неизвестные похитили 3,8 млн руб. под предлогом быстрого заработка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По фабуле дела, с потерпевшей связались якобы сотрудники инвестиционной компании и предложили ей заработать на драгоценных металлах, акциях и валюте. Ее убедили установить на телефон приложение, в котором она зарегистрировалась и открыла счет. Сначала она пополнила счет на $100 и «заработала» более 13 тыс. руб., а затем продолжила переводить средства на разные номера телефонов.

В итоге потерпевшая «инвестировала» все свои сбережения, оформила кредит и заняла деньги у родственников. Когда она попыталась вывести прибыль, мошенники потребовали от нее доплатить. Только тогда она обратилась в полицию.

Владимир Зубарев