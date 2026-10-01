Погрузка на ЮУЖД упала на 2,7%

В январе — сентябре 2026 года погрузка на Южно-Уральской железной дороге составила 42,9 млн т. Это на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Грузооборот увеличился на 2,9% и составил 114,3 млрд тарифных тонно-км. В январе — сентябре железной дорогой погружено: 12,9 млн т строительных грузов (–8,2% к девяти месяцам 2025 года), 8,8 млн т черных металлов (–10,5%), 6 млн т нефти и нефтепродуктов (–11,4%), 2,2 млн т зерна (+14,8%), 1,4 млн т химикатов и соды (–15%). Также по ЮУЖД отправили 1,8 млн т цемента (–3,3%), 1,2 млн т цветной руды и серного сырья (рост в 1,4 раза), 408 тыс. т лома черных металлов (+21,9%), 335,9 тыс. т железной и марганцевой руды (рост в 2,1 раза) и 332,9 тыс. т кокса (+4,8%).

Виталина Ярховска