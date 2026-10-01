В Перми с 5 октября приостановят работу нескольких трамвайных маршрутов

Со следующего понедельника в Перми начнутся ремонтные работы трамвайных путей на пересечении улиц Максима Горького и Ленина. На время ремонта будет приостановлена работа трамвайных маршрутов №4, 6, 7 и 8. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Трамвайный маршрут №2 будет работать без изменений. Маршрут №5 продолжит курсировать от остановки «Ул. 9-го Мая» до станции Бахаревка. Трамваи маршрута №11 будут перенаправлены до остановки «Велта», маршрута №12 — до остановки «Инкар». В Индустриальном районе их конечной остановкой останется «Школа №107».

Для жителей Мотовилихинского района будут запущены компенсационные автобусные маршруты: №76 будет курсировать от остановки «Театр-Театр» до площади Восстания вместо трамвайного маршрута №4, автобус №87 — от «Театра-Театра» до остановки «Ул. Жигулевская» вместо трамвая №7. Также будут введены дополнительные рейсы автобусов маршрута №36 на участке от «Ул. 1905 года» до стадиона «Динамо».