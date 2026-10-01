Шестеро жителей Башкирии получили сроки за бандитизм и вымогательство

Верховный суд республики вынес приговор шести жителям Башкирии в возрасте от 24-х до 50-ти лет, признанным виновными в бандитизме (ч. 1, ч. 2 ст. 209 УК РФ), вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и похищении документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ).

Как сообщила объединенная пресс-служба судов республики, в 2021–2022 годах участники группировки на территории Кумертау и Куюргазинского района под надуманными предлогами требовали деньги у граждан, не имевших перед ними долгов, а также похитили автомобили «Лада Приора» и Chevrolet (вместе с документами, автомобиль впоследствии был продан).

Потерпевшими были признаны пять человек, а общая сумма вымогательства превысила 400 тыс. руб.

Троим подсудимым было назначено наказание от 12 до 15 лет лишения свободы в колониях строгого и особого режимов со штрафами от 250 тыс. руб. до 500 тыс. руб. и ограничением свободы до полутора лет.

Остальным подсудимым назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима и трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Олег Вахитов