Экс-директор Пермского зоопарка не смогла восстановиться в должности

Индустриальный суд Перми признал законным увольнение бывшего гендиректора ГКАУК «Пермский зоопарк» Юлии Шитовой и отказал ей в восстановлении на работе и выплате компенсаций. Об этом сообщает газета «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Шитова

Фото: ГКАУК «Пермский зоопарк» Юлия Шитова

Фото: ГКАУК «Пермский зоопарк»

Госпожа Шитова руководила Пермским зоопарком с декабря 2019 года. В декабре 2024 года, в связи с истечением срока старого контракта, с ней заключили срочный договор на год — до 11 декабря 2025 года. В декабре 2025 года допсоглашением срок действия договора изменили до 11 июня 2026 года. С 12 июня и. о. руководителя зоопарка был назначен Валерий Попов, с 13 июля гендиректором назначена Анастасия Залога.

В своем иске госпожа Шитова утверждала, что была нарушена процедура увольнения. Кроме признания увольнения незаконным, она просила восстановить ее в должности гендиректора, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и 300 тыс. руб. компенсации морального вреда.

В ходе судебного заседания представитель прокуратуры признала увольнение правомерным. О законности прекращения трудовых отношений заявили и представители краевого минкульта. В итоге суд отказал госпоже Шитовой в удовлетворении иска.