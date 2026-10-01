В Волгоградской области сменился руководитель фонда капитального ремонта МКД

Руководитель фонда капитального ремонта Волгоградской области Василий Каменских покинул свой пост в связи с переходом на новую работу. Врио руководителя ведомства стала его первый заместитель Наталья Пасечник, сообщает пресс-служба фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фонд капремонта Волгоградской области возглавила Наталья Пасечник

Фото: vk.ru / fond34kapremont Фонд капремонта Волгоградской области возглавила Наталья Пасечник

Фото: vk.ru / fond34kapremont

«В связи с переходом генерального директора на новое место работы с 1 октября 2026 года временно исполняющей обязанности генерального директора УНО „Региональный фонд капремонта“ назначена Наталья Геннадиевна Пасечник», — указано на официальной странице ведомства в социальных сетях. Информацию о смене руководства в фонде капремонта многоквартирных домов также подтвердили изданию V1.RU в региональном комитете ЖКХ.

О новом месте работы господина Каменских ничего неизвестно. Он возглавил ведомство в декабре 2023 года. До этого Василий Каменских переехал в Волгоград из Перми и занял должность первого замдиректора фонда.

Наталья Пасечник, по данным V1, в 2023 году работала в администрации Волгоградской области на посту и. о. зампредседателя регионального комитета ЖКХ.

Марина Окорокова