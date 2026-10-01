Пермские «Метеоры» отправят на ремонт в Ленинградскую область

Из Перми в Ленинградскую область транспортируют два скоростных судна «Метеор-231» и «Метеор-220». Там на одной из ремонтных площадок продолжатся работы по их восстановлению. Об этом сообщает краевой минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Оба судна проекта 342Э ранее были безвозмездно переданы в собственность Пермского края. Восстановительные работы на них начались в феврале 2026 года на Заозерской РЭБ флота. Их выполняет АО «ВодоходЪ. Пассажирский порт». На первом этапе на корпусах заменили обшивку, обновили металл, заклепки и тиоколовые ленты. В салонах демонтировали кресла, напольное покрытие и обшивку. Кроме того, с каждого судна сняли по два старых двигателя.

«Отличие судов "Метеор" от "Восхода", который также восстановили для работы в Прикамье, заключается в конструкции корпусов. "Восход" — цельнометаллический сварной, а "Метеоры" — клепаные. Клепка — трудоемкая и кропотливая работа, требующая высокого профессионализма. После завершения этого этапа теплоходы поочередно спустили на воду и 30 сентября отбуксировали в порт Пермь. В ближайшие дни суда погрузят на баржу и отправят в Ленинградскую область на ту же ремонтную базу, где восстановили "Восход"»,— рассказали в краевом минтрансе.

В Ленинградской области на суда установят новые двигатели, гребные валы с винтами и отремонтируют крылья. Специалистам также предстоит оснастить «Метеоры» оборудованием для кондиционирования и подачи питьевой воды, для навигации, радионавигации и видеонаблюдения. Изменятся и пассажирские салоны. В них появятся новые сиденья, потолочная обшивка, напольное покрытие и остекление. На судах оборудуют туалетные комнаты, каюту капитана и хозяйственный блок, а также разместят необходимый спасательный инвентарь. «Метеоры» покрасят в фирменную ливрею региона.

После завершения работ новые суда позволят расширить географию скоростных речных перевозок по Каме. Краевой минтранс планирует запустить «Метеоры» на маршрутах до Чайковского, Сарапула и Соликамска.

Восстановление двух судов ведется в рамках развития скоростного пассажирского флота Пермского края.