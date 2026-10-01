В Чувашии самозапрет на получение кредитов установлен у 20% жителей. По этому показателю регион занял шестое место среди субъектов России, обогнав Кировскую область, Татарстан и Марий Эл, следует из данных ОКБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашия обогнала Татарстан по доле населения с самозапретом на кредиты

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Чувашия обогнала Татарстан по доле населения с самозапретом на кредиты

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Чувашии самозапрет имеют 232,7 тыс. жителей республики. В сентябре поступило 8,7 тыс. заявлений на установку ограничения и 2,9 тыс. — на его снятие.

В Кировской области самозапрет установлен у 20%, или 224,2 тыс. жителей. В сентябре граждане подали 7 тыс. заявлений на установку самозапрета и 2,5 тыс. — на снятие.

В Татарстане доля жителей с самозапретом составляет 16%. Сейчас самозапрет действует у 654,5 тыс. жителей республики. В сентябре поступило 23 тыс. заявлений на установку и 8,2 тыс. — на снятие.

В Марий Эл самозапрет установлен у 16% жителей. Статус самозапрета имеют 109,9 тыс. жителей. В сентябре поступило 3,7 тыс. заявлений на установку и 1,3 тыс. — на снятие.

В целом по России самозапрет на кредиты действует у 22,3 млн человек.

Анна Кайдалова