Reuters: США исключили нападение КНР на Тайвань до 2028 года

Власти США считают, что Китай вряд ли вторгнется на Тайвань раньше 2028 года. Об этом сообщает агентство Reuters, которое цитирует нескольких действующих и бывших американских чиновников.

В числе причин эксперты называют невозможность обеспечить полную боеготовность армии в условиях проводимой Компартией Китая масштабной кампании по борьбе с коррупцией. Американское руководство считает, что Пекин хочет дождаться итогов выборов на Тайване в 2028 году. Некоторые представители китайского руководства якобы надеются, что их результатом станет приход правительства, которое согласится на контроль Китая над Тайванем.

По словам собеседников агентства, Пекин, вероятнее всего, задумается о применении силы в 2028 году или позже, если на выборах в четвертый раз подряд победит Демократическая прогрессивная партия. «Если это случится, думаю, 2028 год будет довольно опасным»,— цитирует Reuters одного из американских чиновников.

До недавнего времени в руководстве США преобладало мнение, что КНР попытается захватить Тайвань в 2027 году, приурочив это к 100-летию Народно-освободительной армии Китая.

Алена Миклашевская