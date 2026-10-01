В Москве зарегистрировали первую покупку недвижимости с помощью биометрии
В Москве зарегистрировали первую покупку недвижимости через биометрию. Для этого понадобились лишь две черты собственника — лицо и голос. Объект сделки был нежилым, сообщила пресс-служба столичного управления «Росреестра».
Для совершения сделки у каждого из ее участников должны быть подтвержденная биометрия и усиленная квалифицированная электронная подпись. Если покупателем выступает юридическое лицо, биометрия не потребуется. Все документы регистрируют в Росреестре. Итоги сделки отображаются у каждого участника в личном кабинете на «Госуслугах».
Полностью удаленная покупка недвижимости стала доступна для россиян 1 июля. Первым, кто совершил такую сделку, стал житель Самары.
Практический смысл новой схемы — перенести удостоверение личности участника сделки в дистанционный контур. Поэтому ее надежность зависит не только от электронной подписи, но и от защищенности единой биометрической системы: эксперт предупреждал, что ее уязвимость может привести к утечке биометрических данных и мошенничеству.
Отдельное ограничение связано с ошибочным распознаванием поддельного изображения или голоса. По словам консультанта по информационной безопасности Positive Technologies Алексея Лукацкого, государство пока не определило, кто будет отвечать за мошенническую операцию с дипфейком, которую пропустит система.
Дистанционная регистрация без посещения МФЦ применялась и раньше: в августе 2021 года Сбербанк и Росреестр проводили такой пилотный проект в Краснодарском крае.