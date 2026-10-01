В Москве зарегистрировали первую покупку недвижимости с помощью биометрии

В Москве зарегистрировали первую покупку недвижимости через биометрию. Для этого понадобились лишь две черты собственника — лицо и голос. Объект сделки был нежилым, сообщила пресс-служба столичного управления «Росреестра».

Для совершения сделки у каждого из ее участников должны быть подтвержденная биометрия и усиленная квалифицированная электронная подпись. Если покупателем выступает юридическое лицо, биометрия не потребуется. Все документы регистрируют в Росреестре. Итоги сделки отображаются у каждого участника в личном кабинете на «Госуслугах».

Полностью удаленная покупка недвижимости стала доступна для россиян 1 июля. Первым, кто совершил такую сделку, стал житель Самары.