В Самарской области завершили расчистку акваторий пруда Барский и озера Приказное

В Шигонском и Нефтегорском районах Самарской области расчистили пруд Барский и озеро Приказное. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что в Шигонах из пруда убрали донные отложения и избыточную водную растительность на площади более 1 га. Планируется, что это улучшит экологическое состояние водоема и условия проживания для 4556 жителей. В Утевке предотвратили истощение и заболачивание озера. Благоприятные изменения оценят более 6 тыс. человек.

«После завершения работ подрядчики демонтировали все временные площадки и подъездные пути, вывезли технику и материалы, привели прилегающую территорию в порядок», — сообщают в министерстве.

В этом году продолжаются работы по расчистке реки Сызранка, также начата расчистка пруда Школьный в селе Исаклы.

Руфия Кутляева