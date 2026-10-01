Мосбиржа запустила индекс спокойствия ПИФов

Мосбиржа начала расчет и публикацию индекса спокойствия, который привязан к ценам паев 10 наименее волатильных паевых инвестиционных фондов (ПИФ).

Как указано в сообщении торговой площадки, в базу индекса включаются фонды, которые соответствуют критериям:

торги паями фонда на Московской бирже начались более трех лет назад;

доля биржевых сделок с паями ПИФов, входящих в Индекс, превышает 70%;

фонд входит в топ-25 по объему владения физическими лицами;

из топ-25 отбираются паи десяти ПИФов с минимальной волатильностью.

«Мы рассчитываем, что Индекс спокойствия поможет начинающим частным инвесторам сделать первые шаги на фондовом рынке, а опытным — разнообразить свою стратегию и собрать устойчивый портфель фондов»,— сообщил директор рынка акций Мосбиржи Алексей Федоров.

Индекс спокойствия получил торговый код ICALM. Он публикуется один раз в день — по итогам основной торговой сессии в 19:00. Состав индекса будет пересматриваться ежемесячно.