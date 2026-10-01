Илларион Смирнов возглавил аппарат Российского еврейского конгресса

Президиум Российского еврейского конгресса (РЕК) произвел кадровые перестановки, сменив исполнительного директора. Новым главой аппарата РЕК стал Илларион Смирнов — продюсер, один из создателей Электротеатра «Станиславский», также работавший в еврейском сообществе и возглавлявший Еврейский культурный центр на Большой Никитской. Он сменил на этом посту Анну Бокшицкую, занимавшую эту должность более 12 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава аппарата Российского еврейского конгресса Илларион Смирнов

Фото: Театр Ермоловой Глава аппарата Российского еврейского конгресса Илларион Смирнов

Фото: Театр Ермоловой

«В качестве и. о. главы аппарата РЕК Илларион Смирнов сосредоточится на реализации задач развития конгресса, сформулированных президентом РЕК Александром Генцисом и президиумом организации,— рассказал “Ъ” официальный представитель РЕК Михаил Савин.— Среди ключевых направлений — расширение благотворительных, образовательных и культурных программ, укрепление межнационального согласия, противодействие антисемитизму и ксенофобии». «Для меня работа в Российском еврейском конгрессе — это большая ответственность перед всем еврейским народом России и возможность быть ему полезным»,— сказал господин Смирнов.

Анна Бокшицкая останется в команде РЕК в качестве советника президента конгресса. Она сосредоточится на развитии международной деятельности организации, включая публичную дипломатию. Особое место в ее работе займет сотрудничество со Всемирным еврейским конгрессом. РЕК входит в его структуру и представляет в международном еврейском сообществе интересы еврейских организаций России.

Павел Коробов