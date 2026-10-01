Илларион Смирнов возглавил аппарат Российского еврейского конгресса
Президиум Российского еврейского конгресса (РЕК) произвел кадровые перестановки, сменив исполнительного директора. Новым главой аппарата РЕК стал Илларион Смирнов — продюсер, один из создателей Электротеатра «Станиславский», также работавший в еврейском сообществе и возглавлявший Еврейский культурный центр на Большой Никитской. Он сменил на этом посту Анну Бокшицкую, занимавшую эту должность более 12 лет.
Глава аппарата Российского еврейского конгресса Илларион Смирнов
Фото: Театр Ермоловой
«В качестве и. о. главы аппарата РЕК Илларион Смирнов сосредоточится на реализации задач развития конгресса, сформулированных президентом РЕК Александром Генцисом и президиумом организации,— рассказал “Ъ” официальный представитель РЕК Михаил Савин.— Среди ключевых направлений — расширение благотворительных, образовательных и культурных программ, укрепление межнационального согласия, противодействие антисемитизму и ксенофобии». «Для меня работа в Российском еврейском конгрессе — это большая ответственность перед всем еврейским народом России и возможность быть ему полезным»,— сказал господин Смирнов.
Анна Бокшицкая останется в команде РЕК в качестве советника президента конгресса. Она сосредоточится на развитии международной деятельности организации, включая публичную дипломатию. Особое место в ее работе займет сотрудничество со Всемирным еврейским конгрессом. РЕК входит в его структуру и представляет в международном еврейском сообществе интересы еврейских организаций России.