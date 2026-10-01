Связь стандарта 5G появилась в Магнитогорске

Мобильная связь стандарта 5G подключена в Магнитогорске, сообщает пресс-служба регионального филиала компании «МегаФон». На Урале технология мобильной связи пятого поколения впервые применена не в региональной столице, а в промышленном центре. Жители города, по сообщению компании, могут воспользоваться 5G в центральной части Магнитогорска, в местах отдыха и на спортивных объектах.

Основой для развертывания технологии стала действующая LTE-инфраструктура оператора. Инженеры запустили связь стандарта 5G на существующих радиочастотах, модернизировав базовые станции. Подключиться к сети нового поколения смогут владельцы смартфонов с поддержкой 5G. Для тех, чьи гаджеты не поддерживают новый стандарт, оператор предусмотрел опцию, по которой специальные настройки сети увеличивают скорость интернета до сопоставимой с 5G вне зон покрытия и на любом смартфоне.

«Для жителей города связь 5G в первую очередь интересна высокой скоростью интернета и низкой задержкой при передаче данных. При этом для бизнеса и промышленности эта технология выступает инструментом трансформации»,— прокомментировал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.