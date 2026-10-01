«Новабев Групп» выплатит дивиденды за первое полугодие
«Новабев Групп» выплатит дивиденды за первое полугодие в размере 8 руб. на акцию
Акционеры ПАО «Новабев Групп» (ранее Beluga Group) утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2026 года. Их размер составит 8 руб. на акцию.
В сообщении компании указано, что датой, на которую определяются лица с правом получения дивидендов, установлено 12 октября. Всего на выплату будет направлено 0,7 млрд руб., что составляет 54% чистой прибыли за первое полугодие.
Дивидендная политика «Новабев Групп» предусматривает распределение не менее 50% чистой прибыли компании не менее двух раз в год. В первом полугодии 2026-го чистая прибыль группы сократилась на 38%, до 1,3 млрд руб.
Выплата 8 руб. на акцию ниже промежуточной выплаты за первое полугодие 2025 года, когда акционеры получили 20 руб. На фоне снижения чистой прибыли это означает уменьшение самой выплаты, но не отказ от практики направлять акционерам больше половины годового результата: за 2025 год на дивиденды пришлось 53% чистой прибыли по МСФО.
Предыдущая практика была неоднородной по периодам: за первое полугодие 2024 года компания выплатила 12,5 руб. на акцию, а финальные дивиденды за тот же год составили 25 руб. Поэтому нынешнее решение логично сопоставлять не только с размером прошлогодней промежуточной выплаты, но и с сохраняющимся ориентиром на распределение большей части прибыли.