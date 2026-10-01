«Новабев Групп» выплатит дивиденды за первое полугодие

Акционеры ПАО «Новабев Групп» (ранее Beluga Group) утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2026 года. Их размер составит 8 руб. на акцию.

В сообщении компании указано, что датой, на которую определяются лица с правом получения дивидендов, установлено 12 октября. Всего на выплату будет направлено 0,7 млрд руб., что составляет 54% чистой прибыли за первое полугодие.

Дивидендная политика «Новабев Групп» предусматривает распределение не менее 50% чистой прибыли компании не менее двух раз в год. В первом полугодии 2026-го чистая прибыль группы сократилась на 38%, до 1,3 млрд руб.