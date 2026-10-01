В Крыму назвали фейком сообщения о перекрытии Крымского моста на четыре дня

Перекрывать Крымский мост на четверо суток не планируется, сообщения об этом распространяют с украинской стороны. Об этом «РИА Новости» заявила помощник главы региона Ольга Курлаева.

По ее словам, в соцсетях распространяется фейковый служебный документ от имени крымского погрануправления ФСБ. В бумаге утверждается, что мост перекроют из-за учений.

За вбросом стоит Киев, цель — посеять панику среди россиян, подчеркнула госпожа Курлаева. «Никаких закрытий Крымского моста на четверо суток не планируется», — подытожила она.