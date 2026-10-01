В Крыму назвали фейком сообщения о перекрытии Крымского моста на четыре дня
Перекрывать Крымский мост на четверо суток не планируется, сообщения об этом распространяют с украинской стороны. Об этом «РИА Новости» заявила помощник главы региона Ольга Курлаева.
По ее словам, в соцсетях распространяется фейковый служебный документ от имени крымского погрануправления ФСБ. В бумаге утверждается, что мост перекроют из-за учений.
За вбросом стоит Киев, цель — посеять панику среди россиян, подчеркнула госпожа Курлаева. «Никаких закрытий Крымского моста на четверо суток не планируется», — подытожила она.
Ограничение движения по Крымскому мосту затрагивает не только поездки, но и доставку товаров на полуостров. В Минтрансе в 2022 году указывали, что альтернативная схема с перегрузкой грузов и железнодорожной доставкой увеличивает издержки для перевозчиков и конечных получателей. При возникновении опасности приоритетом остается безопасность людей: на мосту проводят эвакуацию пассажиров и автомобилей, иногда несколько раз в день.
Реальные остановки движения уже происходили: 17 июля 2023 года после чрезвычайного происшествия автомобильное сообщение прекратили, а власти рекомендовали сухопутный маршрут через новые регионы. Мост становился и объектом недостоверных сообщений: в июне 2023 года распространялись заявления о серьезном повреждении его опор и возможном обрушении.