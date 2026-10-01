Челябинцу ужесточили наказание за нападение с мачете на экс-супругу

Челябинский областной суд ужесточил наказание 37-летнему местному жителю за покушение на убийство бывшей супруги и ее партнера с помощью мачете (ч. 3 ст. 30, п. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вместо 12 лет он получил 14, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что утром 31 октября 2025 года горожанин около дома №2в на улице Румянцева в присутствии ребенка 16 раз ударил мачете 34-летнюю экс-супругу и 49 раз — ее 39-летнего партнера по голове и телу. Довести задуманное до конца он не смог из-за сопротивления потерпевших и помощи очевидцев. Вскоре местного жителя задержали полицейские. Пострадавших госпитализировали.

В июне этого года Металлургический районный суд Челябинска приговорил горожанина к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Апелляционные жалобы подали обе стороны дела. Челябинский областной суд встал на сторону потерпевших, ужесточил наказание до 14 лет колонии с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Кроме того, в пользу партнера экс-супруги фигуранта увеличен размер компенсации морального вреда с 2,5 млн руб. до 3 млн руб.

Виталина Ярховска