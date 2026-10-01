В Уфе уничтожили изъятые из гастронома итальянские и немецкие сыры

В Уфе из гастронома «Глобус» (принадлежит ООО «Гастроном №2») изъяли более 3,6 кг итальянских и немецких сыров, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Башкирии. После изъятия сыр, запрещенный к ввозу в страну и к продаже, был «приведен в непригодное состояние с применением метода измельчения и уничтожен химическим средством», говорится в сообщении.

Рейды проводили сотрудники Россельхознадзора совместно с таможенной службой и транспортной прокуратурой.

Идэль Гумеров